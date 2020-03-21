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Sındırgı Belediyesinden korona virüs spotu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları uyarmak için görüntülü videolu kamu spotu yayınladı.Dünyayı ve Türkiyeyi etkileyen yeni tip Korona virüs (Kovid-19)’a karşı vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla Sındırgı Belediyesi Başkan Ekrem Yavaş’ın da rol aldığı # Evde Kal isimli kamu spotu videosu yayımladı.

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları uyarmak için görüntülü videolu kamu spotu yayınladı.
Dünyayı ve Türkiyeyi etkileyen yeni tip Korona virüs (Kovid-19)’a karşı vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla Sındırgı Belediyesi Başkan Ekrem Yavaş’ın da rol aldığı # Evde Kal isimli kamu spotu videosu yayımladı. Videoda yeni tip Korona virüs (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri kamu spotunda uygulamalı olarak anlatılıyor. Başkan Yavaş videoda vatandaşlara, "Ekiplerimiz sahada, sağlığınız için dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ama siz sağlığınız için evde kalın" çağrısı yaptı.

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