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Sındırgı Biogaz tesisi için imzalar atıldı

08.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulması planlanan 6 megavat kapasiteli tesisin sözleşmesi imzalandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulması planlanan 6 megavat kapasiteli tesisin sözleşmesi imzalandı. Sındırgı Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, şirket yetkilisi Başer Beyazoğlu katıldı.
Sındırgı Kocabey kırsal mahallesi yakınlarında kurulacak tesis aracılığı ile Sındırgı genelinde büyükbaş, küçükbaş ve tavukhane atıkları, arıtma tesisinde oluşan atıklar toplanarak ilk etapta elektrik enerjisi ve organik gübreye dönüştürülecek. Yaklaşık 100 kişiye de istihdam sağlayacak proje, hem bölge ekonomisine, hem de Sındırgı Belediyesine katkı sağlayacak. Haziran ayında ilk etabının tamamlanması planlanan tesis, tam kapasiteye ulaştığında tarımsal ve seracılık alanında da yatırımlarına devam edecek.
Çevre kirliliği önlenecek, dereler temiz kalacak
Başkan Yavaş, kurulacak biyogaz tesisiyle hem çevre kirliğinin ortadan kalkacağını hem de elektrik üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti. Tesisin toplam yatırım tutarının 15 milyon Euro olduğunu kaydeden Yavaş, şu bilgileri verdi: “Hayvancılık son yıllarda devletimizin verdiği teşviklerle birlikte ciddi manada büyüdü gelişti. Tabi dünya ile rekabet edebilir bir hale aslında getirmek en büyük arzumuz. Ama tabi hayvancılık büyürken de bu sefer çevre felaketleri ortaya çıkmaya başladı. Nasıl ki düne kadar çayın suyunu alıp da çay demlediğimiz Simav çayı gibi Cüneyt çayı gibi dereler ve ya çaylar maalesef şu an da atıklar sebebiyle ciddi manada balık ölümleri ve ya başka bir işlere sebebiyet vermeye başladı. Çok şükür ki bunu nasıl düzeltiriz dediğimizde hem elektrik enerjisi üretebilmek hem de o çevresel etkileri ortadan kaldırabilmek maksadıyla ilçemizde bir biyogaz tesisinin kurulması çok elzem olduğunu gördük. İşlemlerimizi yaptık, ihalemizi de ortaya koyarak ciddi manada şimdi inşallah haziran ayına kadar da bu tesis bitmiş olacak. Ve 6 megawatt elektrik üretecek bir santral bu. 3 + 3 yani önce 3 megawatt sonra 3 megawatt 6 megawatt. Ve bütün hayvan atıkları bizatihi firma gidecek oralardan toplayıp gelip ara ara dönemlerle çaya şuraya dökülmeden bunları tesis de değerlendirmiş olacak. Ayrıca da insani atıkların yapıldığı bizim arıtmamız var. Arıtmamızın da atıklarını alarak onları da elektrik enerjisine dönüştürmüş olacak burada. Hem 100 kişinin aşağı yukarı Sındırgı da bir istihdam sağladığı gibi aynı zamanda da vatandaşımıza tekrar gübre vererek tarımsal amaçlı o gübrelerin kullanılması sağlanmış olacak. Biyogaz tesisi 25 bin büyükbaş aşağı yukarı 15 bin de küçükbaş hayvan varlığı olan Sındırgı da, bir de tavuk çiftliklerini de düşündüğümüzde onların atıklarını değerlendirebilen ve çevre etkilerini de en azına indiren çok önemli bir tesis. Hem elektrik üretiyoruz hem de çevreyi kirletmiyoruz. Ve çaylarımızdan, akarsularımızdan da artık bundan sonra daha rahat bir şekilde yararlanabileceğiz. Doğal hayatı da korumuş oluyoruz. Doğal şehir Sındırgıya biyogaz tesisi hayırlı ve uğurlu olsun. Biyogaz tesisi 15 milyon Euroluk bir tesis. Yani ciddi mana da bir yatırım gerektiriyor. Haziran ayına kadar da bu tesis bitmiş olacak” dedi.

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