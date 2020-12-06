YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sındırgı sokakları sokak hayvanlarına kaldı

Sındırgı sokakları sokak hayvanlarına kaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.12.2020 19:32 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Sındırgı ilçesinde işlek cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Sındırgı ilçesinde işlek cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Sokak hayvanlarını emniyet görevlileri ile belediye ekipleri besledi.
Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, Vefa ekipleri haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise ceza kesildi. Sındırgı’nın sakin hali havadan drone ile görüntülendi.
Sokak hayvanları unutulmadı
İki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları da unutulmadı. İlçe emniyet müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için yem bıraktı. Meydandaki köpekler kendilerine ekmek veren bekçilere sevgi gösterisinde bulundu.
Sındırgı belediyesi yasakları fırsata çevirdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin olmamasını da fırsat bilen Sındırgı Belediyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehrin işlek caddelerinden biri olan Sevgi yolu caddesinde bisiklet yolu çalışmalarını tamamladı. Çöp toplama, temizlik ve dezenfekte ekipleri de sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sosyal vefa ekipleri ise hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:08
Öğle
13:05
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Soylu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.