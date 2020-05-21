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Sındırgı’da 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu’nun temeli atıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de yatırımlara ara verilmeden devam ediliyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de yatırımlara ara verilmeden devam ediliyor. 2020-2021 sezonuna yetiştirilmesi hedeflenen 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu’nun temeli dualarla atıldı.
Sındırgı ilçe merkezi içine sıkışmış fiziki olarak yetersiz ve depreme dayanıksız raporu bulunan eski Cumhuriyet Ortaokulu geçtiğimiz aylarda yıkılmıştı. Kocahan projesi ile koordineli olarak başlayan çalışmaların içerisinde yer alan yeni okul binasının yapımı için temel atma töreni gerçekleştirildi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan temel atma töreninde konuşan Sındırgı ilçe Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır “ Fiziki mekanlar eğitim öğretimde gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Depreme dayanıklı olmayan, 10 derslikten meydana gelen Cumhuriyet ortaokulunun yıkılarak 18 derslikli depreme dayanıklı çok güzel modern bir binanın yapılması eğitim öğretime çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu katkıda emeği olan başkanımıza çok teşekkür ediyorum“ sözlerine yer verdi.
Başkan Yavaş, “16 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
2004 yılında başlayan bir hayalin bu gün gerçeğe dönüştüğünü belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bu gün burada temelini atmak, aynı zamanda şehirde sıkışan bir alanda ve depreme dayanıklı olmayan bir yapının yıkılarak öğrencilerimiz için daha güvenli bir alanda daha kapsamlı 18 derslikli ve spor kompleksi ile 8 dönümlük bir alanda bir okul yapıyoruz. Eylül ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Rabbim kazasız belasız öğrencilerimizin eğitim görecekleri günlere ulaşmayı nasip etsin. Bir müjde daha var gençlerimize. Spor TOTO ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Atatürk Stadyumu yanında kapalı yüzme havuzunun da yapımına başlıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde orayı da tamamlayacağız“ sözlerine yer verdi.
Sındırgı İlçe Müftüsü Sedat Çakar tarafından yapılan dua sonrası protokol tarafından temel atmak için butona basıldı.

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