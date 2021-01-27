YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sındırgı’da 2 kablo hırsızı şüphelisi yakalandı

Sındırgı’da 2 kablo hırsızı şüphelisi yakalandı

27.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sındırgı’da 2 kablo hırsızı şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri bir araç içinde 110 bin lira değerinde 2 bin 200 metre kablo ele geçirdi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri bir araç içinde 110 bin lira değerinde 2 bin 200 metre kablo ele geçirdi. Jandarma ekipleri kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Hırsızlık” olaylarını önlemek amacıyla icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında; Sındırgı İlçesi Çaygören Mahallesinde yol kenarında park halinde bulunan şüpheli bir aracın görülmesi üzerine yapılan araştırmada; araç etrafında ve yakın çevresindeki telekoma ait direklerdeki kabloların muhtelif uzunluklarda kesilmiş olduğu görüldü. Çevrede yapılan aramada; araç sürücüsü olan A.D. ile beraberindeki H.K. isimli şahıs bölgedeki çalılık içerisinde yakalandı ve bahse konu araçta yapılan aramada bagaj kısmında rulo halinde kesilmiş 44 direk arası 110 bin lira değeri olan 2 bin 200 metre telefon internet kablosu ele geçirdi. Şüpheliler A.D. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:26
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Barış Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de 16 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 16 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Aydeniz Et Balıkesirspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

Aydeniz Et Balıkesirspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı 22 kişi daha aranıyor

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı 22 kişi daha aranıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.