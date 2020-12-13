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Sındırgı’da buzdolabı yangın çıkardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Sındırgı’nın Kurtuluş mahallesinde çıkan yangında ev kısmen kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı’nın Kurtuluş mahallesinde çıkan yangında ev kısmen kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmadığı yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti.
Olay Sındırgı’nın Kurtuluş mahallesinde meydana geldi. Evden duman çıktığını fark eden komşuların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı sonucu Sındırgı İtfaiye ekipleri yangına müdahale için yangın çıkan mahalle geldiklerinde evde kimsenin olmadığı ve ev panjurlu ve kapıların kapalı olması sebebi ile özel ekipman kullanarak girdikleri evde mutfakta bulunan buzdolabından dolayı yangının çıktığını tespit ederek, yangını söndürdüler. Yangında evin mutfak kısmının kullanılamaz hale geldiği ve yangının buzdolabının motorunun neden olduğunu açıkladılar.

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