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  4. Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

20.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Düvertepe kırsal mahallesinde sabaha karşı çıkan yangında Nuray Taşkın’a ait ev kullanılamaz hale geldi.Elektrik sebepli çıktığı tahmin edilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekipleri zamanında müdahale etmesine rağmen çatının ve eşyaların alev alması nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Düvertepe kırsal mahallesinde sabaha karşı çıkan yangında Nuray Taşkın’a ait ev kullanılamaz hale geldi.
Elektrik sebepli çıktığı tahmin edilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekipleri zamanında müdahale etmesine rağmen çatının ve eşyaların alev alması nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangın çevre evleri sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybının yaşanmaması ise teselli edici oldu. İtfaiye ekipleri özellikle kırsal mahallelerde ve eski evlerde yaşayan vatandaşların elektrik konusunda daha hassas olmaları gerektiğini belirtti. Eski sisteme göre yapılan elektrik hatları da günümüzde elektrikli aletlerin çoğalması nedeniyle yangına sebebiyet verebiliyor.

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