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Sındırgı’da Covid aşı çalışması başladı

14.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri ile Türkiye genelinde başlayan Covid 19 aşı çalışmasında Sındırgı Devlet Hastanesinde de ilk aşı başhekim Dr. Murat Soner Çirkinoğlu’na yapıldı.
İlk etapta sağlık çalışanları ile başlayan aşı çalışmasında Türkiye geneli toplamda 1 milyon 119 bin sağlık çalışanı aşılanacak. İkinci aşamada 65 yaş üstü vatandaşlar gelecekler. Randevusuz aşı olmayacak ve aşılar ücretsiz olacak. Sındırgı’da sağlık çalışanlarına vurulmak üzere gelen 42 doz aşı bugün vurulmaya başladı.
Sındırgı Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odasında ilk aşılar hemşire Esra Işıklı tarafından yapıldı. Aşıyı vurulan sağlık personeli acı ve rahatsızlık hissetmediklerini belirtti. Aşı vurulmadan önce TC kimlik numarası ile sağlık bakanlığı aşı sayfasına giriş yapılarak onay alındıktan sonra aşılar vuruluyor.
Sındırgı ilçesinde ilk aşıyı vurulan başhekim Dr. Murat Soner Çirkinoğlu “ İlk aşıyı vurulduk. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah bu hastalıktan hep beraber kurtulmamızı diliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza da aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Hastalıktan korunmak ağır geçirmemek adına. İlk etapta sağlık personelimiz ile başlıyoruz. Sağlık personelimiz aşılanacak. Daha sonra riskli gruptaki hastalar aşılanacak. Daha sonrada tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmekte. Yeterli aşımız var. İnşallah bütün ülke genelinde, bütün vatandaşlarımız aşılandıktan sonra bu hastalığın biteceğini düşünüyoruz” dedi.
Aşı çalışmalarının başladığını ve sırası geldiğinde kendisinin de yaptıracağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Salgın hastalıktan kutulamanın en kolay yolu şu anda aşı olarak gözüküyor. Devletimiz bu konuda şu an da 50 milyona yakın dozu satın aldı. Ücretsiz olarak halkına dağıtıyor. İlçemizde de şu anda 42 adet geldi. Ücretsiz olarak sağlık çalışanları ve randevulu hastalara vurulmaya başlandı. İnşallah bizler de sıramız geldiğinde aşımızı olacağız” dedi.

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