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Sındırgı’da işletmeler normal hayata adapte oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Sındırgı’da KOVİD 19 tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan kafe, çay bahçesi, kıraathane, otel işletmeler i 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açıldı.Yeni normal olarak nitelendirilen sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve hijyen unsurlarının ön planda tutulduğu hizmet şekline Sındırgı esnafı ilk günden adapte oldu.

Sındırgı’da KOVİD 19 tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan kafe, çay bahçesi, kıraathane, otel işletmeler i 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açıldı.
Yeni normal olarak nitelendirilen sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve hijyen unsurlarının ön planda tutulduğu hizmet şekline Sındırgı esnafı ilk günden adapte oldu. Hafta sonu işletmelerini temizleyen esnaflara Sındırgı Belediyesi de dezenfekte desteği verdi. Sındırgı Belediyesi tarafından işletmelerinde dezenfekte işlemleri yapılan esnaf alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirildi.
Vatandaşlar da üzerine düşen tedbirlere uydu. Açılan işletmelerde özellikle tek kullanımlık ürünler kullanılıyor. Kapasite sosyal mesafe kuralları gereğince yarı yarıya düşürülmüş durumda. Vatandaşlar da ellerini dezenfekte etmeden ve maskesiz olanlar içeriye alınmıyor.
Sındırgı Belediyesine ait Zeytindalı Meydan Park, Şerif Paşa Çay Ocağı, Kışla Müze Han, Belediye Oteli de hizmete açıldı. Aylardır evlerde sıkılan vatandaşlar yağmura aldırış etmeden tesislerin yolunu tuttu.
Esnaflar “Yeni döneme başladık. İnşallah hayırlısı ile. Bütün tedbirlerimizi aldık. Herkesi bekliyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Hijyen kurallarına riayet ediyoruz. Vatandaşlarımızın da anlayışlı olmasını, hepimizin sağlığı için kurallara uymasını bekliyoruz. Bugün bir sorun yaşamadık, çok şükür“ şeklinde konuştu.

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Akşam
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