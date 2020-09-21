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Sındırgı’da öğrencilere renkli maske ve kolonya

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

COVİD 19 tedbirleri kapsamında okulların açılmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de harekete geçti.

COVİD 19 tedbirleri kapsamında okulların açılmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de harekete geçti. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Okullar açılsın, kolonyalar benden“ sözünü tutmanın yanında her öğrenciye hazırlanan rengarenk maskeleri de okullarına gönderdi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi çalan ilk zille birlikte başladı. Covid-19’a karşı her türlü sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının alındığı okullarda ana sınıfı ve 1’nci sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitimlerine başladı.
Gerekli olan tüm tedbirlerin alındığı okullarda çocuklar okulla tanışmanın heyecanını yaşadı. Sındırgı Belediyesi de okulları dezenfekte etmenin yanında özel paketler hazırladı ve bir gün öncesinden sıralarına koydu. Çocuklara özel hazırlanan paketlerde Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde üretilen yıkanabilir renkli maskeler, kolonya, şeker, kalem, kalem traş ve silgi yer aldı.
Pandemi sürecinde hediyelerin bile farklılaştığını çocukları renkli maskeler ve kolonyalarla karşıladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Pandemi ile birlikte her şeyimiz farklılaştı, tabii eğitim sistemimiz de farklılaştı. Bugün itibariyle okullarımız açıldı ve okullarımızda pandemi tedbirleri alınarak, hijyen sağlanarak ve dezenfekte imkanları ile birlikte ana okulundaki ve birinci sınıftaki öğrencilerimiz sınıfları ile buluştular. Hayırlı ve uğurlu olsun. Belediyemiz olarak buralarda yaptığımız çalışmalarla birlikte onları daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlayabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte organize ile onlara fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da eğitim sezonunda Sındırgı’da toplam 3 bin 500 olmak üzere ilk etapta 500’e yakın öğrencimize pandemi olayı ile alakalı olarak onlara cicili biçili maskeler, dezenfekte için kolonya, kalemtraş, silgi, kalem ve tatlı olarak da şekerden oluşan bir setle onları karşıladık. Çok mutlu olduklarını gördük çocukların. Hoş oldular kendilerine göre ve okulun ilk gününde böyle bir hediye ile karşılaşmış olmaları pandemi dolayısıyla farkındalık oluşturmuş oldu. Allah sağlık versin afiyet versin. İnşallah bir an önce o cıvıl cıvıl bahçelerde çocukların oynayarak eğitim aldıkları sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle” sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.

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