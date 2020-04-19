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Sındırgı’da sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uydu

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.04.2020 19:16 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının 2.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının 2. haftasında da Sındırgı ilçesinde işlek cadde ve meydanlar yerini köpek havlaması ve kuş seslerine bıraktı. Leylekler meydan nöbeti tuttu.
18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında merkezinden kırsalına kadar bütün vatandaşlar kurallara uydu. Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, vefa ekipleri haricinde tarla işleri ile uğraşan az sayıda vatandaş görüldü. Drone görüntülerinde sokakların boş kalması ikinci haftada da vatandaşların evlerinde kalarak yasağa uyduklarını gösterdi. Ekmek fırınları, su ve tüp servisi yapanlar ise Vefa ekipleri iş birliğiyle evlere ve sokaklara servis yaptı. Sındırgı’nın sakin hali havadan drone ile görüntülendi.
Cadde ve sokakları boş bulan dezenfekte ve çevre temizlik ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.

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