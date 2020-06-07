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Sındırgılı çocuklardan Yavaş’a doğum günü pastası

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesinin personeli Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı.

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesinin personeli Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı. Doğum günü için para toplayan belediye personeli, topladıkları parayı “ Biz Bize Yeteriz “ kampanyasına yatırdı.
Sındırgı Belediyesi Meclis toplantı salonunda sosyal mesafe şartlarına uygun olarak toplanan belediye personeli sürpriz bir şekilde Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın doğum gününü kutladı. Başkan Yavaş’ın toplantıyı başlattığı anda tek kişilik pasta geldi, mumlar üflendi.
Belediye personeli hediye almak yerine aralarında topladıkları parayı Ekrem Yavaş adına “ Biz Bize Yeteriz Türkiyem” hesabına yatırdı. Dekont ise çerçevelenerek günün anısına başkan Yavaş’a verildi.
Belediye personeli adına hediyeyi sunan Sındırgı belediye başkan yardımcısı Halil Aldemir “Doğum gününüz kutlu olsun. Arkadaşlarla birlikte aramızda para topladık. Toplamış olduğumuz parayı “ Biz Bize Yeteriz “ kampanyasına yatırdık. Sizin adınıza.”
Gerçekten sürpriz bir doğum günü olduğunu ve duyarlı davranışlarından dolayı belediye personelinden gurur duyduğunu belirten başkan Yavaş “ Yaş gelip geçici. Rabbim gelecek ömrümüzü, geçmişten daha hayırlı eylesin demek lazım. Her anın kıymetini bilenlerden olmaya çalıştım. Yıllar boyunca. Geçmişe takılmadım. Geleceğin de hesabını yapmadım. Bu anı yaşamaya baktık. Onun için Rabbim anı yaşayanlardan ama geleceği de karartmayanlardan eylesin. Böyle bir sürprizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bir aile olarak, bir ve beraber olarak bu memlekete hizmet etmeyi Rabbim nasip etsin”dedi.
En Çok Duygulandığım Doğum Günüm Oldu
Personelin duyarlı davranışının kendisini çok duygulandırdığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “İnsan doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan, geçmişin de utanmayacak güzel işler bırakması. Bu vatana bu millete bu bayrağa sadakatle, hayırlı işler vesile kılması. Bizler de bugün 50 yılı geride bıraktık. Bu günümüzde, insanlar, personelimi sevdiklerim, bizimle oldular ve kutlama yaptılar. En güzel kutlama ise bize bir hediye yerine, fakire, fukaraya ve devletimize olan sadakatimizin bir temsili olarak “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” bağışta bulunmalarıydı. Çok duygulandık. Rabbim birliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.
Gecenin son sürprizi de kapı komşuları çocuklardan oldu. Mahallenin çocukları toplanarak ellerinde pasta başkan Yavaş’ın doğum gününü kutladı.

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