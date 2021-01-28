Sinekle mücadelede 40 tır dolusu atık lastik toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadelesini sürdürüyor. Ekipler özellikle üreme alanlarına yönelik kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ilaçlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Alanya’da son 2 yılda sineklerin üremesine ortam sağlayan 40 tır dolusu yaklaşık 50 bin atık lastik topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kent merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, son günlerde yağışların artmasıyla birlikte dere yatakları, bina altı suları, doğal havuzlar, sulama havuzları başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarında sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“40 tır atık lastik toplandı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın 102 mahallesinde 70 ekip ve 180 personelle kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele çalışması yürütüyor. Mücadele kapsamında sinek üremesine ortam sağlayan ve çevreye zarar veren atık lastikler de toplanıyor. Çevreci belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koyan Antalya Büyükşehir Belediyesi topladığı atık lastikleri geri dönüşüme göndererek, ekonomiye de katkı sağlıyor. Alanya genelinde son iki yılda 40 tır dolusu yaklaşık 50 bin atık lastik toplandı.