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Sinekle mücadelede 40 tır dolusu atık lastik toplandı

28.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadelesini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadelesini sürdürüyor. Ekipler özellikle üreme alanlarına yönelik kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal ilaçlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Alanya’da son 2 yılda sineklerin üremesine ortam sağlayan 40 tır dolusu yaklaşık 50 bin atık lastik topladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kent merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, son günlerde yağışların artmasıyla birlikte dere yatakları, bina altı suları, doğal havuzlar, sulama havuzları başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarında sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“40 tır atık lastik toplandı”
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın 102 mahallesinde 70 ekip ve 180 personelle kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele çalışması yürütüyor. Mücadele kapsamında sinek üremesine ortam sağlayan ve çevreye zarar veren atık lastikler de toplanıyor. Çevreci belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koyan Antalya Büyükşehir Belediyesi topladığı atık lastikleri geri dönüşüme göndererek, ekonomiye de katkı sağlıyor. Alanya genelinde son iki yılda 40 tır dolusu yaklaşık 50 bin atık lastik toplandı.

“Mücadele devam ediyor”
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de de yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vektörel mücadeleye devam ediyor. Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar sürekli ilaçlanıyor. Kış aylarında soğuktan korunmak amacıyla yer altına sığınan haşereyle mücadele kapsamında alt yapı galerilerinde ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor. Sıcak sisleme yöntemlerinin de kullanıldığı mücadelede yaz dönemi için ön hazırlık yapılarak ve üreme alanlarının kontrolü hedefleniyor.

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