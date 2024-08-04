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  4. Sinem Kobal ve Alp Navruz’lu filme bomba isimler dahil oldu

Sinem Kobal ve Alp Navruz’lu filme bomba isimler dahil oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 08:03
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Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrolde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Sinem Kobal ve Alp Navruz’lu filme bomba isimler dahil oldu

Sinem Kobal'ın 7 yıl sonra ekranlara dönmesine sebep olan “Her Şeyin Başı Merkür” filmi merakla bekleniyor.

Ayşe Balıbey’in aynı adlı kitabından sinemaya aktarılan projede Sinem Kobal bir gazetede burç yazan Elif Akay”a hayat verecek. Su Şanad’ın Elif’in iş arkadaşı “Funda” olarak seyirci karşısına çıkacağı filmde gazetenin sahibi Hikmet Bey'i usta aktör Tamer Levent canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Yakut gazetede yıllarca çevirmenlik yapan, aynı zamanda Elif’in de komşusu olan Umay Karan rolüyle kamera karşısına geçecek.

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Gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı Feridun’u Kayhan Açıkgöz, yakışıklı gazeteci Mert’i Yılmaz Bayraktar, Elif’in gazetedeki yöneticisi Ceyda’yı Neslihan Yeldan, Elif’in yakın arkadaşı Gizem’i Buse Kara, Elif’in diğer iş arkadaşı Suna’ya Ayşegül Aslan, gazetenin kameramanı Caner’i Koray Kadirağa, Fırat’ın sevgilisi Esin’i Cansın Çekili, Ceyda’nın iş birliği yaptığı Bülent’i ise Sabahattin Yakut oynayacak.

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Sinem Kobal
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