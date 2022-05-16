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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebeklerini kucağına aldı

16.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. İddialara göre Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebekleri dünyaya geldi. Sinem Kobal geçtiğimiz gün ilk kez karnı burnunda bir pozunu paylaşmıştı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebeklerini kucağına aldı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mutlu günü... 2016 yılında nikah masasına oturan ve 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.

Sinem Kobal’ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekran Alıntısı

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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