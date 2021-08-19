Sinem Ünsal: Şu anda hayatımda biri var

‘Mucize Doktor’ dizisiyle adını duyuran Sinem Ünsal, Alem dergisine röportaj verdi. Oyuncu “Canlandıracağım karakterin içimin kıpır kıpır etmesini, Sinem’den çok farklı olmasını isterim. Sınırlarımı zorlamasını keşfedemediğim yanları görmemi sağlamasını beklerim” dedi.

Güzel oyuncu sevgilisi olduğunu da şu sözlerle açıkladı:

"Şu anda hayatımda biri var. İlişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip sevgilimi öne çıkarmam. Endişeli, disiplinli ve kontrollüyüm. Modum düşürse içinden çıkmayı kolay beceremem. Tek başıma düşüncelere dalıp sadece ona odaklanırım. Kendimi çok eleştiririm. Bir de hayallerimle yaşarım."



