Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın, Kütahya ilinin tanıtımı için geçtiğimiz Eylül ayında sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu ’Kütahya seni bekliyor’ projesi Türkiye genelinde destek görüyor.

Dünyaca ünlü profesörler, siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılar sosyal medya sayfalarından ’Kütahya seni bekliyor’ hastagı ile Kütahya’nın resimlerini paylaşarak projeye destek veriyor.

Projeye son olarak ünlü sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan destek geldi.

İstanbul’da MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile bir araya gelen Kural, "Vekilimizin başlatmış olduğu ’Kütahya seni bekliyor’ projesi gerçekten Kütahya’nın tanıtımı için çok önemli bir projedir. Bende Kütahyalı olarak memleketimin tanıtılması için düzenlenen bu projeyi destekliyorum. En kısa zamanda vekilim ile birlikte Kütahya’ya gelerek, memleketimizin tanıtılması için ne gerekiyorsa bizde üzerimize düşen görevi yapacağız.Kütahyalı olduğum için söylemiyorum. Gerçekten görülmesi gereken yeşilliklerle kaplı doğa harikası bir şehirdir. Herkesi Kütahya’ya bekliyorum” dedi.

Daha öncede ünlü ses sanatçısı Serdar Ortaç, efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde Polat karakterine can veren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’da sosyal medya sayfalarından projeye destek videoları yayınlamış, Kütahya’ya gelerek tanıtıma katkı sağlama sözü vermişti.

