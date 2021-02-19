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Sinema oyuncusu Toygun Ateş, Kovid-19 tedavisi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti

19.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Sinema oyuncusu Toygun Ateş, Kovid-19 tedavisi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sinema sanatçısı Toygun Ateş hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yaptığı açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini bildirdi.

Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten Beytur, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmış, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan oyuncu, Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanmıştı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen Gizemli Köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, Ateş'te halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini anlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ergüven, "Sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çekimlere ara verdik." diye konuştu.

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