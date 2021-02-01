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Sinema ve Basın Müzesinde sona doğru

01.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye kazandırılacak olan Sinema ve Basın Müzesindeki çalışmaları inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye kazandırılacak olan Sinema ve Basın Müzesindeki çalışmaları inceledi. Baydilli, müzedeki çalışmalarda sona gelindiğinin ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağının da müjdesini verdi
Karaköprü Belediyesinin bir ilk olarak Şanlıurfa’ya kazandıracağı Sinema ve Basın Müzesindeki çalışmalarda sona gelindi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, müzeyi ziyaret ederek çalışmaları incelerken, müze ve sergilenecek eserlerle ilgili bilgi aldı. Sinema ve Basın Müzesindeki çalışmaları incelemesi sırasında açıklama yapan Baydilli, müzenin kısa süre sonra tamamlanarak hizmete açılacağının müjdesini verdi.
Karaköprü’yü bir müze şehri yapma hayallerini gerçekleştirmek adına oyun ve oyuncak müzesinden başlayarak ilçeye müzeler kurmaya başladıklarını ifade eden Baydilli, "Oyun ve oyuncak müzemizi hizmete açtık, şimdi de kısa bir süre sonra Sinema ve Basın Müzesi yapacağımız açılışla hizmete girecek. Burada Şanlıurfa’da çekilmiş filmler, burada çekilen filmlerdeki oyuncular ve Şanlıurfalı oyuncular ile emektar basın mensuplarının bizlere bağışladığı malzemeler, eski gazete ve mecmualar sergilenecek. Çalışmalarda artık sona gelindiğini görüyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.
Baydilli tasavvuf müzesi projeleri için de gerekli malzemelerin tamamlandığını ve yer tespitinin ardından o müzenin kurulması için çalışmaları başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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