Sınır birliklerinden Van, Hatay ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır birliklerince Van, Hatay ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 40 gram esrar ve 4 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Van, Hatay ve Hakkari sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 5 kilo 40 gram esrar, 4 kilo 28 gram metamfetamin ve 2 bin 680 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz