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Sınır birliklerinden Van, Hatay ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu

23.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınır birliklerinden Van, Hatay ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır birliklerince Van, Hatay ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 40 gram esrar ve 4 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Van, Hatay ve Hakkari sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 5 kilo 40 gram esrar, 4 kilo 28 gram metamfetamin ve 2 bin 680 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.

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