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Sınır ilçesinde uyuşturucu tacirlerine darbe

25.05.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın sınır ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ekili vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 96 adet ekili vaziyette kenevir bitkisi, 308 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yasin A., Mehmet K., Gökhan A., emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yasin A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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