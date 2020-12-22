YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

KİLİS HABERLERİ  | 22.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valileri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının katılımıyla video konferans ile Suriye Görev Gücünün çalışmaları değerlendirildi.Daha önce Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 4 ilin Jandarma Komutanları ile Emniyet Müdürlerinin katılımıyla Suriye Görev Gücü kapsamında yürütülen danışmanlık faaliyetleri video konferans yoluyla değerlendirildi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Suriye Görev Gücü kapsamında Bakanlığımızca yürütülen danışmanlık faaliyetlerini Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valilerimiz, emniyet ve jandarma yöneticilerimiz ve merkezden arkadaşlarımızla video konferans yoluyla değerlendirdik.

Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valileri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının katılımıyla video konferans ile Suriye Görev Gücünün çalışmaları değerlendirildi.
Daha önce Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 4 ilin Jandarma Komutanları ile Emniyet Müdürlerinin katılımıyla Suriye Görev Gücü kapsamında yürütülen danışmanlık faaliyetleri video konferans yoluyla değerlendirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Suriye Görev Gücü kapsamında Bakanlığımızca yürütülen danışmanlık faaliyetlerini Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valilerimiz, emniyet ve jandarma yöneticilerimiz ve merkezden arkadaşlarımızla video konferans yoluyla değerlendirdik. Arkadaşlarımızın gayretlerine müteşekkiriz” dedi.

Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! 10 gündür tedavi görüyor Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! 10 gündür tedavi görüyor
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare

Kilis Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:35
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kilis Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.