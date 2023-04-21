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Sınır kapısında çıkış bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

21.04.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış sırası bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'na ailelerinden uzakta buruk girdi.

Sınır kapısında çıkış bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Şoförler, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Telefonla ailelerini görüntülü arayan tır sürücüleri, yakınlarının bayramlarını kutladı.

Finlandiya'ya giden Ferhun Taşpınar, AA muhabirine, bayramı ailesinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu belirten Taşpınar, "Bayram, yılbaşı demeden çalışıyoruz. Hayatımız yollarda geçiyor. Gidiş gelişimiz 15-20 gün sürüyor. Ailemizden ve büyüklerimizden uzakta kalıyoruz. Dilediğimiz gibi bayramlaşamıyoruz." diye konuştu.

Şoförlerden Adem Sargın ise ailesiyle telefonda bayramlaştığını ifade etti.

Bir bayramı daha yolda geçirdiğini dile getiren Sargın, "Bayramlar böyle geçiyor. Hüzün, hasret ve aile özlemiyle bayramı yaşıyoruz. Tır şoförleri olarak bunu kabullendik, çünkü hayatımız bu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kapıkule sınır kapısı

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