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Sınır kent Kilis’te 10 Kasım töreni

10.11.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümümün 85’inci yıldönümünde sınır kenti Kilis’te düzenlenen törenle anıldı.

Sınır kent Kilis’te 10 Kasım töreni

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te çelenklerin sunulması ile başlayan anma töreni saat 09:05’te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalar çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Kilis Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:20
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:51

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