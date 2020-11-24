Sınır kontrol görevlilerine "Gümrük Mevzuatı" eğitimi

Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü bünyesinde görevli 10 kontrolör personele "Gümrük Mevzuatı" eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan “İşimizi Seviyoruz, Öğrenerek Güçleniyoruz Projesi” ile düzenlenen eğitime, Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde görevli canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkeye giriş kontrollerini yürüten veteriner hekim ve su ürünleri mühendisinden oluşan 10 kontrolör katıldı.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Rıdvan Haliloğlu tarafından verilen eğitim sonrası katılımcılara katılım belgeleri dağıtıldı.

