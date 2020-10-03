"Sınır Ötesi Afrin" bilgisayar oyunu ile gençlere milli duyguları aşılamak istiyorlar

"Bu Türkiye'deki ilk dijital oyun tasarım atölyesi. Afrin'i burada hazırladık. Amacımız kendi milli değerlerimizle gençlerimizi yetiştirelim ve büyütelim. 'Savaş yenildiğinde değil düşmana benzediğinde kaybedilir.' sözünden hareketle biz kendi değerlerimizle yoğrulmuş gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Bu yüzden onların dünyasına girmek zorundayız. İstesek de istemesek de oyun dünyası var. Öğrencilerimizi dijital dünyadan çekip alamıyoruz. Dijital dünya özellikle de pandemi döneminde hayatımıza çok girmiş durumda."

- "Geri dönüşler çok olumlu"

Çelik, oyunun demo versiyonunun bitirildiğini, yapay zekaların ve karakterlerin oturtulduğunu anlattı.

Oyunu herkesin www.peykgames.com adresinden indirip oynayabileceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve indirip oyuna başlayan herkes oyunun içerisindeki Türk askerini ve üniformasındaki Türk Bayrağını görünce çok heyecanlanıyor. Oyunun çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Geri dönüşler çok olumlu. Bu durum bizleri sevindiriyor. Biz istiyoruz ki, bu dünyada gençlerimizin ruhunu ve bedenini etkileyecek onlara vatan, millet ve bayrak sevdası verecek oyunlar verelim. Bu şuurla hayatına devam etsin. Biz bu dijital dünyaya girmek zorundayız. Çünkü çocuklarımızın elinden oyunları alamıyoruz. Saatlerini bu oyunların içerisinde geçiriyor. Bizim derdimiz bu olumsuz durumu bir nebze nasıl lehimize çevirmek.

