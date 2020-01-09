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  4. Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi

Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi

BİLECİK HABERLERİ  | 09.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kilis sınır bölgesinde ve Fırat’ın Doğusu Operasyonu kapsamında Şanlıurfa sınır bölgesinde oluşan olağanüstü durum nedeniyle bölgede hizmet veren sağlık personeline göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.Vali Şentürk, İl Sağlık Müdürlüğündeki törende, gençlerin kendilerine meslek edinirken bir hedeflerinin olmasını tavsiye ederek, insanlara faydalı olmanın her şeye değer olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kilis sınır bölgesinde ve Fırat’ın Doğusu Operasyonu kapsamında Şanlıurfa sınır bölgesinde oluşan olağanüstü durum nedeniyle bölgede hizmet veren sağlık personeline göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.
Vali Şentürk, İl Sağlık Müdürlüğündeki törende, gençlerin kendilerine meslek edinirken bir hedeflerinin olmasını tavsiye ederek, insanlara faydalı olmanın her şeye değer olduğunu vurguladı. Şentürk, “Hiçbir işi küçümsemiyoruz ve hiçbir işe önemsiz demiyoruz. İnsanlar konforlarından vazgeçebilirler ama hayatlarından vazgeçemezler. İnsanlar hayatlarını idame ettirmek için her türlü fedakarlığa katlanabiliyor. Sağlık teşkilatımız da sahaya giderek, insanların hayatlarını idame ettirmelerine yardımcı oluyor. Nimetin kıymetini bilmeliyiz. Çaresiz insanların, sizlere kurtarıcı gözüyle baktıklarına şahit olmuşsunuzdur. Biraz samimiyetle, içtenliğinizle ilgilendiğinizde, onun hayır duasını almanın ve memnuniyetinin izahı yoktur. Bu işi gönüllü yapmak bambaşka bir duygu. İhtiyaç duyulan yere koştuğunuz zaman hem sizin amacınız gerçekleşir hem de orada insanların sorunlarını karşılamış olursunuz. Birinin sağlığına dokunan insan olmak her şeye değer. Sınır Bölgesinde doldurmuş olduğunuz boşluk tarif edilemez. Çaresiz insanlara çare oluyorsunuz. Türk Bayrağı ile oraya giderek, ülkemizi temsil ediyorsunuz. Orada varlığımızı göstermemiz, silahlı kuvvetlerimiz kadar önemli. İhtiyaç duyulan yere geçmişte de koştuk gelecekte de koşacağız. Yüreğimizdeki merhamet duygusunu zenginleştirerek ve kuvvetlendirerek yolumuza bakmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Sağlık Müdürü Keskin, Kilis il sınır bölgesinde oluşan olağanüstü durum nedeniyle göç etmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşlar için kurulan kamplarda bölgede hizmet vermek üzere 11 Ocak 2019 ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında 56 sağlık personeli ile Fırat’ın Doğusu Operasyonu kapsamında Şanlıurfa sınır bölgesinde oluşan olağanüstü durum nedeniyle bölgede hizmet vermek üzere 18 Eylül 2019 tarihi ile 20 Aralık 2019 tarihleri arasında 27 sağlık personeline, göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

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