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  4. Sınırda karla mücadele

Sınırda karla mücadele

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında karla mücadele sürüyor.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında karla mücadele sürüyor. Ekipler 4 metreyi aşan karla mücadele ediyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bulunan askeri üs bölgeleri yol güzergahlarında yol açma çalışmaları sürüyor. Uludere ilçesi Andaç köyüne bağlı askeri üs bölgelerine yol açmaya çalışan özel idare ekiplerinin araçları karda kayboldu. Yer yer 4 metreyi aşan kar kalınlığı ekiplerin çalışmalarını aksatıyor. Kuzey Irak sınırında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerin yollarını açan il özel idare ekipleri 7 gündür karla mücadele ediyor. Ekiplerin iş makinelerini geçen kar 4 metre olarak ölçüldü. Andaç köyündeki tabur komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile köy yollarını açan ekiplerin zorlu kış mesaisi aralıksız devam ediyor.

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Şifa Eczanesi
Idil
Dicle Eczanesi
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Onur Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
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