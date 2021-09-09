Sınırın mobil bekçisi olmaya aday "DROAD" 7/24 operasyon desteği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Arazi aracı ve yüksek fonksiyonlu drone entegrasyonu olan DROAD, Türkiye'deki engebeli coğrafi koşulları zorluk çekmeden aşıyor ve saha operasyonları için hız ve hareket esnekliği sağlamayı vadediyor.

Robit Teknoloji açıklamasına göre, Robit tarafından yakın zamanda entegrasyonu tamamlanan DROAD, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen "III. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi"nde görücüye çıkıyor.

Droad, sınır güvenliği, düzensiz göç ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, hızlı müdahale için gerekli görüş kapasitesine sahip.

Üzerinde bulunan yüksek fonksiyonlu drone sayesinde yük taşımaya ve anlık veri takip etme iletme yeteneklerine sahip olan arazi tipi araç; takip, gözetleme ve intikal etme faaliyetlerini hızla sağlayabiliyor. Her türlü engebeyi aşmasını sağlayan yüksek tonajlı ve korumalı olan bu arazi aracıyla, sınır operasyonlarında tüm engelleri aşmak mümkün olabiliyor.

Robit Teknoloji, güvenli bir mobil çözüm olan DROAD ve mobil veri merkezi çözümleri için Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. Sınırın mobil bekçisi olmaya hazırlanan "DROAD", 7 gün 24 saat operasyon desteği sunuyor.

- "Sürdürülebilir saha operasyonlarına esneklik ve hız katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Robit Teknoloji Genel Müdürü Nevzat Kocasaraç , DROAD'ın sürdürülebilir saha operasyonlarına esneklik ve hız katacağını belirterek, "Tüm teknik desteği, alanında uzman ekiplerce gerçekleştireceğiz. Sahip olduğumuz robotik, mekanik ve elektronik tecrübeler sayesinde ihtiyaca yönelik fonksiyonların eklenmesi mümkün. Bu sayede sınır güvenliği, düzensiz göç ve orman çevre yangınla mücadele kapsamındaki çalışmalarda destek olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Robit Teknoloji, 2008 yılından bu yana Ankara merkezli olarak bilgi teknolojileri alanında müşterilerine güvenilir çözümler sunuyor.

