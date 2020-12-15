Sınırın parlayan yıldızı doğalgaza kavuşuyor

Akçakale’ye doğalgaz ulaştırılması amacıyla hazırlanan projenin ihale aşamasına gelindiğini aktaran Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Doğalgaz 2022 yılında Akçakale’de olacak” dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın “Sınırda yıldız ilçe” hedefiyle yürüttüğü çalışmalarla büyüyen ve gelişen ilçe doğalgaza kavuşuyor. Akçakale halkının merakla beklediği doğalgaz projesinde ihale sürecine gelindi. Yalçınkaya, yaptığı açıklama ile 24 Aralık 2020 tarihinde ihaleye çıkacak doğalgaz projesinin bir yıl sonra ilçede olacağını ifade etti.

“Akçakale’nin hayat tarzı değişecek”

İhale tarihinden bir yıl sonra ilçenin doğalgaza kavuşacağını dile getiren Yalçınkaya, “Doğalgaz inşallah ayın 24’ünde ihalesi yapılarak Akçakale’ye armağan edilecek. Bizim başta da söylediğimiz gibi sınırda yıldız bir ilçe oluşturma gayretimiz, azmimiz, mücadelemiz devam ediyor. Önce ana yol, arkasından içme suyunu ve en son olarak medeniyetin son zirvesi doğalgazın ihale edilmesi aşamasıyla inşallah bu hizmetleri taçlandıracağız ve insanlarımızın hizmetine vereceğiz. Sözleşmeyi imzaladığımızda 2 yıllık bir projeydi. Bir yılı mühendislik ve proje çalışması ile geçti. Ayın 24’ünde ihale edildiği andan itibaren bir yıl sonra doğalgaz Akçakale’de olacak. Akçakale’nin tamamen çehresi, yapısı, hayat tarzı değişecek. Doğalgaz dediğimiz insanların en son kullandığı medeni araçlardan birisidir. Bu medeni araç Londra’da, Paris’te, İstanbul’da, Ankara’da varsa Akçakale’de de oldu” şeklinde konuştu.

“Şimdiki hedef işsizliği çözmek”

Doğalgazın hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya artık hedeflerinde işsizliğe karşı istihdama yönelik çalışmalar olacağına dikkat çekerek, “Doğalgazdan, temiz içme suyundan, anayoldan sonra diğer yaptığımız hizmetlerle Akçakale’nin hiçbir eksiği kalmadı fakat biz bununla yetinmiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz büyük yatırımcıları buraya çekmek. Organize sanayiyi işler hale getirmek. Buradaki işsizlik sorununu temelden çözümü noktasında konusunda büyük bir gayretimiz olacak. Sınır kapısının daha verimli çalışması, ithalat ve ihracatın buradan hızlanması, burayı cazibe merkezi haline dönüştürmekteki gayretimiz devam edecek. Doğalgazın Akçakale’ye gelmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Akçakale halkına da hayırlı ve uğurlu olsun. Allah nice hizmetleri bu ilçeye bu insanlara nasip edecek” ifadelerini kullandı.

