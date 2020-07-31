Sınırın sıfır noktasında sosyal mesafeli bayram namazı

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de sosyal mesafeli ve maskeli şekilde Kurban bayramı namazı kılındı.

Korona virüs salgını dolayısı ile vatandaşlar namaz alanına maskeli bir şekilde alındı. Maskesi olmayan vatandaşlara zabıta ekipleri maske verdi. Cami önlerindeki ana caddeler işaretlenerek namaz düzeni oluşturdu.

Kurban bayramı namazı kılmak için vatandaşlar caddeleri adeta boydan boya doldurdu. Namaz kılınması için imam cemaate bayram namazını tarif etti ve ardından bayram namazı eda edildi.

Namazın ardından vatandaşların sadece sosyal mesafeye uyarak selamlaştıkları görüldü.

