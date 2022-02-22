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Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar

22.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de Kürtçe ve Arapça bilen sağlık ekipleri, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde dikenli tel örgülerin yakınından ilerleyerek ulaştıkları evlerde vatandaşlara Kovid-19 aşı hizmeti sunuyor - Eşi ve kendisi bedensel engelli 71 yaşındaki Adle Çakar: - "İki defadır aşı oluyorum. Allah sizlerden ve devletimizden razı olsun. Ayağımıza kadar geldiniz"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR-ŞAHİN SEÇEN - Mardin'de, Suriye sınırının sıfır noktasındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında evlerine ulaşarak aşı hizmeti sunan mobil sağlık ekiplerine minnet duyuyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un koordinesinde oluşturulan, aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekipleri, kentin 10 ilçesinin 500'ü kırsal yaklaşık 700 mahallesinde aşı hizmeti sunuyor.

İki doz aşılama oranının yüzde 66,1 olduğu kentte sağlık ekipleri, aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşlara ulaşarak, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için özveriyle görev yapıyor.

Bu kapsamda Suriye sınırında bulunan Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsalında da mesai gözetmeksizin sağlık hizmeti yürüten ekipler, iki ülke sınırını belirleyen dikenli tel örgülerin yakınından ilerleyerek sınırdaki 100'e yakın yerleşim birimine ulaşıyor.

Rahatsızlıkları, bedensel engelleri gibi nedenlerle evinden çıkamayan vatandaşlar, Kürtçe ve Arapça bilen personeli karşılarında gördüklerinde büyük mutluluk yaşıyor.

Suriye sınırındaki Taşlıca Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Mahmut Türkoğlu, AA muhabirine, evlerine gelen mobil ekiplerin sayesinde kendisi ve eşinin 4. doz aşıyı yaptırdığını söyledi.

Türkoğlu, "Allah onlardan ve devletimizden razı olsun, bilhassa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Herkesi aşıya davet ediyorum. Bu koronavirüsten artık kurtulalım." diye konuştu.

Akköy küme evlerinde oturan 73 yaşındaki Fatma Karaaslan ise 4. doz aşısını yaptırdığını belirterek, Kovid-19'a yakalanmasına rağmen iyileştiğini anlattı.

Karaaslan, mobil sağlık ekiplerine evine kadar gelip aşı yaptıkları için hem teşekkür hem de dua ettiğini aktardı.

Eşi ve kendisi bedensel engelli 71 yaşındaki Adle Çakar da evden çıkamadıklarını ifade etti.

Sağlık ekiplerine dua eden Çakar, "İki defadır aşı oluyorum. Allah sizlerden ve devletimizden razı olsun. Ayağımıza kadar geldiniz. Sizler gelip bize aşı yaptınız. Gelmeseydiniz biz hiçbir yere gidemezdik." dedi.

- "Amacımız koronavirüsü bitirmek"

Mobil ekipte yer alan Dr. Hasan Emek, imkanı olmayan ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret edip aşı yaptıklarını belirtti.

Salgını bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Emek, "Köylerimizi dolaşmaya devam ediyoruz. Gitmediğimiz mahalle, sokak ve köy kalmadı. Gitmeye de devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız aşı olmak istesin. Mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin. Beraber kazanacağız, inançlıyız, kararlıyız." diye konuştu.

Aşı koordinatörü Muhammed Asrın ise vaka sayısında düşüş yaşandığını, bunda aşının etkisinin önemli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların aşı hizmetinden memnuniyet duyduğunu anlatan Asrın, "İsteyen vatandaşlara evlerinde aşı yapıyoruz. Aşı olmak hem bizi hem de sevdiklerimizi korur. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, aşılarımızı olalım, bu süreci hep birlikte atlatalım. Maske, mesafe ve hijyen de en az aşı kadar önemli. Bunlara da dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

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