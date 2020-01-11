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  4. Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor

Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Sınırın sıfır noktasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Kış ayı birçok yerde soğuk yüzünü gösterirken sınırın sıfır noktasında güneş sıcak yüzünü gösteriyor.
Tüm yurtta soğuk ve karlı havalar etkisini gösterirken, Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de yazdan kalma bir gün yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yağışlı ve soğuk havaların hakim olduğu sınır ilçesinde, güneşin sıcak yüzünü göstermesi adete bir bahar havası oluşturdu. Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sınırın her iki tarafında da devam eden sükunet ilçe halkının da güneşin tadını çıkarmasını kolaylaştırdı. Kırsal yerlerdeki hayvan sahipleri ise koyunlarını ilçenin yanı başındaki otlaklara çıkarırken, bazı çocukların ve ailelerin parklara ve yeşil alanlara çıktığı gözlendi. Sınır mahallerindeki çocuklar ise boş alanlarda futbol maçı oynayarak güneşli günün keyfini çıkardı.
Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’da havanın güneşli oluşunun ilçeye canlılık getirdiği gözlendi.

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