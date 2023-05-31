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Sınırın sıfır noktasından şampiyonluk coşkuyla kutlandı

31.05.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılıların zaferi, Kilis’te coşkuyla kutlandı.

Sınırın sıfır noktasından şampiyonluk coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Karşılaşmanın hemen ardından Kilis’te sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı’na akın ederek şampiyonluğu kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk yaptı.

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