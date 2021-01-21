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Sinop açıklarına şamandıra bırakıldı

21.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Sinop açıklarına şamandıra bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen balık stoklarının belirlenmesine yönelik olarak planlanan proje kapsamında, Sinop açıklarına şamandıra bırakıldı.Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları projesiyle denize bırakılan şamandıra sayesinde balık tür çeşitliliği, büyüklükleri, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri gibi birçok veriler elde edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen balık stoklarının belirlenmesine yönelik olarak planlanan proje kapsamında, Sinop açıklarına şamandıra bırakıldı.
Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları projesiyle denize bırakılan şamandıra sayesinde balık tür çeşitliliği, büyüklükleri, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri gibi birçok veriler elde edilecek. Elde edilen veriler, gelecekte balıkçılık politikalarının belirlenmesinde öneme sahip olacak.
Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Tülin Erdem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Buradaki çalışma, bakanlığımızın çalışması. Konusu ise balıkçıların faaliyetleri ve stok değerlendirme uygulamaları. Yani bu Karadeniz’de birkaç noktaya koydular. Balık göçlerini takip ediyorlar. Benim bildiğim bir tanede Trabzon ve Mersin’de var. Toplam 6 tane yerde var. Birisi de Sinop’ta” dedi.

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