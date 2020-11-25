YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor

Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor

SİNOP HABERLERİ  | 25.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor

SİNOP (AA) - Çeşitli illerden gelen balıkçı teknelerinin de yoğunlaştığı Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu yüzleri güldürüyor.

​​​​​​​Hava şartlarının uygun olduğu günlerde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayarak limana dönüyor.

Teknelerle kıyıya getirilen hamsilerin bir bölümü işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer,​​​​​​​ hamsinin bol olmasının hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

Hamsi avının balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını anlatan Tuncer, "Umudumuz böyle devam etmesi. Hamsi avının artması bir anlamda diğer balıkların da fiyatının düşmesi anlamına geliyor. Çünkü vatandaşlar hamsiye yöneldiğinden diğer balık türlerine ilgi azalıyor. Bu da fiyatlarının düşmesine neden oluyor." diye konuştu.

Tuncer, hamsi avının 15-20 gün daha bol ve bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bedava tatilin adresi 'Çardakkent' çöplüğe döndü Bedava tatilin adresi 'Çardakkent' çöplüğe döndü
PARTNER 'İyi ki doğdun ikizim' 'İyi ki doğdun ikizim'

Sinop Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:34
Öğle
12:31
İkindi
14:56
Akşam
17:18
Yatsı
18:44

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Boyabat Eczanesi
Boyabat
Güçlü Eczanesi
Gerze
Güven Eczanesi
Ayancik
Serkan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.