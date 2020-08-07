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Sinop bayramda çekim noktası oldu

SİNOP HABERLERİ  | 07.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bayram tatilinde yine birçok kişinin uğrak noktası oldu.Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde olunmasına rağmen kalabalık bir tatil dönemi geçirdiklerini söyledi.Kente, 70 bine yakın araç girişinin olduğunu belirten Ayhan, "İnsanlar pandemi nedeniyle evlerinde çok sıkılmış olmalılar ki Sinop’a yoğun bir talep oldu.

Sinop bayramda çekim noktası oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bayram tatilinde yine birçok kişinin uğrak noktası oldu.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde olunmasına rağmen kalabalık bir tatil dönemi geçirdiklerini söyledi.
Kente, 70 bine yakın araç girişinin olduğunu belirten Ayhan, "İnsanlar pandemi nedeniyle evlerinde çok sıkılmış olmalılar ki Sinop’a yoğun bir talep oldu. Özellikle plajlar ve sahil kesimlerinde ciddi bir kalabalık yaşadık. Pandemi sürecinde oluşan bu yoğunluk bizi biraz endişelendirdi. Çünkü Sinoplular maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok hassas davranıyorlar. Ancak dışarıdan gelen misafirlerimizde maalesef bunu pek göremedik" dedi.

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İmsak
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Sabah
05:32
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
19:58
Yatsı
21:35

Sinop Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Derman Eczanesi
Boyabat
Elif Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Yumuk Eczanesi
Gerze
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