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Sinop bayramda doldu taştı

SİNOP HABERLERİ  | 04.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili boyunca konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluğa ulaşıldı.Her yıl özellikle bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan yoğunluk turizmcileri memnun etti.

Sinop bayramda doldu taştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili boyunca konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluğa ulaşıldı.
Her yıl özellikle bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan yoğunluk turizmcileri memnun etti. Korona virüs ile mücadelede tatil arası verilmiş gibi geçen bayram sürecinde kent esnafının yüzü güldü. Oteller doldu, pansiyonlar taştı. Tatile gelen vatandaşlar, yemek yiyebilmek için kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

“Geri kalan bölümde sıkıntı yaşayacağız”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Bilindiği gibi sezonumuz bu sene geç açıldı. Haziran ayında sezonu açamadık. Temmuz ayının ortalarına doğru ufaktan bir hareketlenme başladı. Temmuz ayının ortalarından bu yana aslında Sinop standartlarına yakın derecede bir hareketlilik yaşandı. Doluluk oranları yükseldi. Bayramda zaten tüm tesislerimiz doldu. Rezervasyon yaptırmadan gelen vatandaşlarımız maalesef yine sokakta kaldılar. Bu konuda herkesi uyarmamıza rağmen maalesef sesimizi duyuramadık. Bu açıdan sezon güzel geçti. Benim tahmini sezon bu ayın sonuna kadar böyle kalır. Bu ayın sonuna doğru düşüş yaşarız. 20 Ağustos’a kadar yüzde 80-90 oranında bu doluluk oranı kalacaktır. Daha sonrası için bir şey söylemek zor. Maalesef turlar halen sıkıntılı. Sezon sonu olan Sonbahar döneminde turlar uygun olmadığı için sıkıntılar yaşayacağız. Yani sanıyorum büyük ihtimal olmaz. Dolayısıyla Sonbahar sezonunun ortalamanın altında kalacağını düşünüyorum" dedi.

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Sinop Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

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Sabah
05:29
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Sinop Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deniz Eczanesi
Merkez
Dolgun Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
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