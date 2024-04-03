Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, mazbatasını aldı

Beraberinde CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve partililerle Sinop Adalet Sarayı'na gelen Gürbüz'e, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eda Kalender tarafından mazbatası verildi.

Gürbüz, daha sonra Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmada, kentin sorunlarını çok iyi bildiklerini, çözümü için bugünden itibaren kolları sıvadıklarını söyledi.

Adaylık sürecinde sorunların tespiti için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gürbüz, "Geride bıraktığımız süreçte kentin sorunlarının çözümüne yönelik sahada birçok çalışma yapmıştık. Hem o projelerimizi hem de vaatlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bugün mazbatamı, yani bu tarihi belgeyi alıp belediyeye geçip oradaki mesai arkadaşlarımla buluşacağım. Arkadaşlarımızla, halkımızla sorunların üzerinden teker teker geleceğiz." ifadesini kullandı.

Gürbüz, konuşmasının ardından Sinop Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevi, eski Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan devraldı.





