Sinop Belediyesi: "Kayalık Sokak’taki zeytin ağaçları iyileştirildi"

Sinop’ta Kayalık Sokak üzerinde zeytin ağaçlarının kesilip katledildiği yönündeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Sinop Belediyesi bir sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kayalık Sokak üzerinde zeytin ağaçlarının kesilip katledildiği yönündeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak üzere Belediye Başkanlığımızca yapılan açıklamadır. Kayalık Sokak’taki zeytin ağaçları taşıma ve yeniden dikim yapılabilmesi için önce usulüne uygun olarak budanmıştır. Daha sonra ağaçların kökleriyle birlikte sökülerek Karakum yolundaki yeşil alana dikimi gerçekleştirilmiştir. Ağaçların budama yüzeylerine hastalık ve mantar oluşumundan korunması için ilaç ve macun sürülmüştür. Ağaçların kök boğazı çevresinde sulama çanağı oluşturularak gübre ve köklendirici atılarak sulanmıştır. Bakımlarına düzenli olarak devam edilmektedir. Benzer uygulamalar daha önceden de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yapılmış olup birçok ağacın kurtarılması sağlanmıştır. Belediyemiz ağaç kesim konusunda son derece hassas davranarak, ağaçları yaşatmak için tüm imkanlarını kullanmaktadır. Daha önce yapılan ve devam eden asırlık çınar ağaçlarının kurumaması için tedavi edilmesi, Sinop Zeytini yaşatma çalışması gibi çalışmalarımız bunun en güzel örnekleridir. Vatandaşlarımız her zaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne uğrayarak çalışmalar hakkında bilgi alabilir, görüşlerini iletebilirler. Tüm belediye personelimizle daha yeşil, daha güzel bir Sinop için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

