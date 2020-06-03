YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop Belediyesi: "Kayalık Sokak’taki zeytin ağaçları iyileştirildi"

Sinop Belediyesi: "Kayalık Sokak’taki zeytin ağaçları iyileştirildi"

SİNOP HABERLERİ  | 03.06.2020 17:11 | Son Güncelleme

Sinop’ta Kayalık Sokak üzerinde zeytin ağaçlarının kesilip katledildiği yönündeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Sinop Belediyesi bir sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi.Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kayalık Sokak üzerinde zeytin ağaçlarının kesilip katledildiği yönündeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak üzere Belediye Başkanlığımızca yapılan açıklamadır.

Sinop’ta Kayalık Sokak üzerinde zeytin ağaçlarının kesilip katledildiği yönündeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Sinop Belediyesi bir sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi.
Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kayalık Sokak üzerinde zeytin ağaçlarının kesilip katledildiği yönündeki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak üzere Belediye Başkanlığımızca yapılan açıklamadır. Kayalık Sokak’taki zeytin ağaçları taşıma ve yeniden dikim yapılabilmesi için önce usulüne uygun olarak budanmıştır. Daha sonra ağaçların kökleriyle birlikte sökülerek Karakum yolundaki yeşil alana dikimi gerçekleştirilmiştir. Ağaçların budama yüzeylerine hastalık ve mantar oluşumundan korunması için ilaç ve macun sürülmüştür. Ağaçların kök boğazı çevresinde sulama çanağı oluşturularak gübre ve köklendirici atılarak sulanmıştır. Bakımlarına düzenli olarak devam edilmektedir. Benzer uygulamalar daha önceden de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yapılmış olup birçok ağacın kurtarılması sağlanmıştır. Belediyemiz ağaç kesim konusunda son derece hassas davranarak, ağaçları yaşatmak için tüm imkanlarını kullanmaktadır. Daha önce yapılan ve devam eden asırlık çınar ağaçlarının kurumaması için tedavi edilmesi, Sinop Zeytini yaşatma çalışması gibi çalışmalarımız bunun en güzel örnekleridir. Vatandaşlarımız her zaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne uğrayarak çalışmalar hakkında bilgi alabilir, görüşlerini iletebilirler. Tüm belediye personelimizle daha yeşil, daha güzel bir Sinop için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Demet Akalın ilgi alanım değil''Demet Akalın ilgi alanım değil'
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Didim çiçek açıyor

Didim çiçek açıyor

Sinop Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:57
Sabah
04:58
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
22:09

Sinop Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Boyabat
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Albayrak: “12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık”

Albayrak: “12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ayancık’ta "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Ayancık’ta "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Türkeli’de 19 Mayıs konvoyu

Türkeli’de 19 Mayıs konvoyu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.