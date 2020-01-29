Sinop Belediyesinden dolmuş duraklarına yeni düzenleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’taki dolmuş duraklarını yenilediklerini, iki dolmuş durağının yerlerinin de değiştirileceğini söyledi.

Başkan Ayhan, Sinop’taki dolmuş duraklarında yenileme çalışması başlattıklarını söyledi. İki tane dolmuş durağının yerlerinde değişime gideceklerini ifade eden Başkan Ayhan, “Bütün dolmuş duraklarını yeniliyoruz. Batur Caddesi üzerindeki iki dolmuş durağımızın da yerini değiştireceğiz. Bir tanesi İtfaiye Durağı. Bu durağı bulunduğu yerden kaldıracağız. Hemen 20-30 metre ileride üçgen şeklinde bulunan yeşil bir alanımız var. Bu durağımızı bu alanın içine koyacağız. Buranın keşfini yaptık. O üçgeni biraz küçülteceğiz. Okullar Caddesi’nden gelen araçlar normal güzergahında Batur Caddesi’ne devam edecek, dolmuşlar bu üçgenin içerisinden geçecek. Yani bir cebe girecekler. Bu alana 4 tane dolmuş peş peşe sığabiliyor” dedi.

Bu değişimin esnafa olumsuz yansımaması için esnaflarla görüştüklerinin belirten başkan Ayhan, “Ancak bu durağı yaparken kapalı bir şekilde değil de tıpkı bir akvaryum şeklinde tasarlayacağız burayı. Yani bu durak nedeniyle arkada bulunan esnaflar mağdur olmayacak. Oradaki derinliği kapatmayacak, arkadaki esnafın vitrinini kapatmayacak bir durak olacak. O civardaki esnaflarla da konuştuk, onlara da anlattık bu projemizi, onlar da gayet olumlu karşıladılar. Bu durağı buradan kaldırırken durağın karşısında bulunan büfeleri de bulunduğu yerden alıp yolun karşı tarafına alıp yolu genişletmeyi düşünüyoruz. Yani Okullar Caddesi üzerinden Batur Caddesi üzerine daha rahat bir akış sağlanmış olacak bu şekilde. İtfaiye durağından sonra bilindiği gibi bir durağımızda Medrese’nin yanında bulunan durak. Bu durakta da benzer sıkıntılar yaşandığı için bu durağı da buradan kaldıracağız. Bu durağı da 50 metre geriye, bir mağazanın bulunduğu cebin içine koyacağız. Burası ile ilgili olarak da esnafla konuştuk. Bu cepteki durağın önüne de çiçekli bir süsleme yapacağız. Dolmuş gelip bu üçgenin içine girecek. Trafik akmaya devam edecek. Yani dolmuş yolcusunu alırken Batur Caddesi üzerinde olmayacak” şeklinde konuştu.

