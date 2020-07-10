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Sinop Belediyesinden havai fişek kullanmama kararı

SİNOP HABERLERİ  | 10.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

Sinop Belediyesinden havai fişek kullanmama kararı

SİNOP (AA) - Sinop Belediyesince, bundan sonra düzenlenecek etkinliklerde havai fişek kullanılmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada yitirilen canların tüm ülkeyi yasa boğduğu belirtildi.

Sinop Belediyesinin artık hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sinop Belediyesi olarak aldığımız kararla düzenleyeceğimiz konser ve benzeri tüm etkinliklerde havai fişek kullanmayacağız. Meydanları hep birlikte renklendirecek ve gökyüzünü coşkumuzla inleteceğiz. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm canları bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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