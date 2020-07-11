YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı

Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı

SİNOP HABERLERİ  | 11.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de en mutlu insanların yaşadığı kent olan ve son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop’ta turizm sektörü, bu sezon umduğunu bulamadı.Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parklarının yanı sıra tarihi dokusuyla da bölgede öne çıkan Sinop’ta, bu yıl kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önemli düşüş yaşanıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Turların gelmemesi birçok işletmeyi ciddi manada etkilemiş durumda.

Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de en mutlu insanların yaşadığı kent olan ve son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop’ta turizm sektörü, bu sezon umduğunu bulamadı.
Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parklarının yanı sıra tarihi dokusuyla da bölgede öne çıkan Sinop’ta, bu yıl kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önemli düşüş yaşanıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Turların gelmemesi birçok işletmeyi ciddi manada etkilemiş durumda. Muhtemelen Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin yıl sonunda açıklanacak ziyaretçi sayısı da geçmiş yıllara göre düşük çıkacaktır. Çünkü mevcut durumda gelen ziyaretçiler daha çok günübirlik dediğimiz kesim. Bu insanlar deniz ve piknik için kentimize geliyor. Kentte konaklamaya veya tarihi ve turistlik mekanları gezmeye gelmiyorlar. Sinop için konaklamalı turizm genel anlamda temmuz ve ağustos aylarında yaşanıyor. Okulların açılış tarihleri de duyuruldu. Bu demektir ki özellikle aileler, ağustos ayının son 10 günü turizmden uzaklaşır. Dolayısıyla yuvarlak hesap yaparsak, 15 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz ama yine de yaşanacak bu yoğunluk geçen senelere ulaşmayacaktır. Sinop özelinde geçmiş yıllara oranla yüzde 60-70 turizm hareketliliğine ulaşırsak, bizim adımıza sevindirici olacaktır. Sonuçta tüm dünya salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz hem ülke hem de Sinop olarak bundan en az zararla çıkabilme arzusundayız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüşKan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Sinop Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:07
Sabah
05:07
Öğle
12:50
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:14

Sinop Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Gizem Eczanesi
Turkeli
Özcan Eczanesi
Boyabat
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Çirkin balığa yoğun talep

Çirkin balığa yoğun talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.