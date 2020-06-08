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Sinop Çekek Yeri düzenlemeye geçiyor

SİNOP HABERLERİ  | 08.06.2020 13:24 | Son Güncelleme

Sinop’ta uzun bir süredir yapılması planlanan “Çekek Yeri” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öncesinde gemi yapımı ve daha sonraları gemi onarımı olarak kullanılan yerin meydan yapılacağını duyurdu.Kültür merkezi ile düzenlenecek meydanın sanatsal ve etkinlikler açısından bir bütünlük oluşturacağını ifade eden Ayhan, “Balıkçılarımızın kayıklarının bakım, tamir ve onarımını yapmaları amacıyla meydanın bir bölümünü onlara ayırdık.

Sinop’ta uzun bir süredir yapılması planlanan “Çekek Yeri” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öncesinde gemi yapımı ve daha sonraları gemi onarımı olarak kullanılan yerin meydan yapılacağını duyurdu.
Kültür merkezi ile düzenlenecek meydanın sanatsal ve etkinlikler açısından bir bütünlük oluşturacağını ifade eden Ayhan, “Balıkçılarımızın kayıklarının bakım, tamir ve onarımını yapmaları amacıyla meydanın bir bölümünü onlara ayırdık. Geri kalan kısmını etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Ayrıca meydanın bulunduğu sahil bandına kayık bağlama alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma bankları, dinlenme alanları oluşturularak vatandaşlarımız için açık bir park halinde hizmete sunacağız. Festivaller, konserler ve diğer etkinlikler bu meydanda yapılacak. Sinop’a tarihi kale surlarının önünde yeni bir meydan hazırlıyoruz. Yaz sezonuna yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

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