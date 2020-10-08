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Sinop Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ni 2,5 ayda 60 bin kişi ziyaret etti

SİNOP HABERLERİ  | 08.10.2020 09:09 | Son Güncelleme

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri’nin pandemi döneminde de büyük ilgi gördüğünü, ilin en çok turist çeken yerlerinden biri olduğunu söyledi.Karadeniz’de denizi ve yeşil doğasıyla önemli bir turizm kenti olan Sinop, Tatlıca Şelaleleri ile de dikkat çekiyor.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri’nin pandemi döneminde de büyük ilgi gördüğünü, ilin en çok turist çeken yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Karadeniz’de denizi ve yeşil doğasıyla önemli bir turizm kenti olan Sinop, Tatlıca Şelaleleri ile de dikkat çekiyor. Erfelek ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki bir vadi içinde yer alan şelaleler, yürüyüş ve tırmanış parkurlarıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzelliği ve seyir zenginliğiyle turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor.
Art arda 28 şelaleden oluşan Tatlıca Şelaleleri’nin doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktığını ifade eden Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ni 2,5 aylık pandemi sürecinde 60 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Tosun, "Sinop turizmim potansiyelinin iki önemli ayağı var. Bunlardan birisi kültür miras bakımından zenginliği, ikincisi de doğal güzellikleri bakımından zengin olması. Sinop çok aykırı bir coğrafyaya sahip. Mesela Hamsilos Koyu, İnceburun bu bölgedeki doğal yapı ve bu bölgedeki hırçın deniz dalgaların oluşturduğu yapı çok farklı görüntüler oluşturuyor. Dolayısıyla Sinop’ta en önemli ziyaret yerlerinden birisi de doğal klima görevini gören de Erfelek Şelaleleri. Erfelek Şelaleleri yine geçmiş yıllarda olduğu gibi pandemi sürecinde de yaz sezonunda yoğun bir şekilde turist çekti. İstanbul’dan gelen Sinoplu gurbetçilerimizin bu bölgede pikniklerini ve günübirlik turizmini yaptılar. Yine karavan turizmi ve çadır turizmi konusunda bu bölgelerde kalanlar oldu. Yani bu kültür turizminin yanında, doğa turizminden de oldukça Sinop faydalandı diyebiliriz. Rakam olarak 60 bin civarında insan bu bölgeyi gezdi" dedi.

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Güçlü Eczanesi
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Güven Eczanesi
Ayancik
Karadeniz Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Turkeli
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