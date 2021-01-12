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Sinop Gençlik Merkezi gönülleri fethetti

12.01.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Sinop Gençlik Merkezi anlamlı bir projeye imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Sinop Gençlik Merkezi anlamlı bir projeye imza attı. ‘Haydi Sen de Mutluluğa Sayfa Aç’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında, hafta sonu kısıtlamalarından dolayı vakitlerini evde geçirenlere, okumaları için kitapları kapılarına kadar bırakılıyor.
Kitap okumak isteyenler, Sinop Gençlik Merkezi’ni arayarak okumak istedikleri kitapların isimlerini bildiriyor ve sonrasında Gençlik Merkezi Liderleri aldıkları bilgiye göre kütüphanelerinde bulunan kitapları alıp hijyen kurallarına ve fiziki mesafeye dikkat ederek adrese teslim ediyor. Talep edilen kitap kütüphanelerinde mevcut değilse ya da isteyen kişi ne okuyacağına karar veremediyse gençlik liderleri tarafından en uygun kitap seçiliyor. Kitaplar cuma günleri ulaştırılarak 15 gün sonra toplanıyor.
Sinop Gençlik Merkezi, pandemi süreciyle geçen zor günlerde yapmış olduğu projeyle bir kez daha gönüllere dokunmayı başardı.

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