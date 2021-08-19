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Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

19.08.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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