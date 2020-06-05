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Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisine bakım

SİNOP HABERLERİ  | 05.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Sinop Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi, vatandaşların ’en kaliteli içme suyu’nu kullanmasının sürekliliği için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.2013 yılından bu yana alanlarında uzman mühendisler, kimyagerler ve teknikerlerle işletilen Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi, aynı standartlarda üretimin devamlılığını sağlamak için temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Sinop Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi, vatandaşların ’en kaliteli içme suyu’nu kullanmasının sürekliliği için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
2013 yılından bu yana alanlarında uzman mühendisler, kimyagerler ve teknikerlerle işletilen Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi, aynı standartlarda üretimin devamlılığını sağlamak için temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Durultucu ve kum filtreleri ünitelerinin periyodik temizlik ve bakım işlemleri tesis personeli tarafından gerçekleştirildi.

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Erfelek
Elif Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
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Ünlü Eczanesi
Gerze
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Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
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