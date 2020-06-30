Köylere yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artıran Sinop İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu açtı.

KÖYDES programı kapsamında Sinop ve ilçelerine bağlı köylere ayrılan 43 milyon liralık ödenek sonrası alt yapı ve asfaltlama çalışmaları için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan Sinop İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu başlattı.

Asfalt yapılacak yolların temel malzeme üretimini büyük oranda kendi konkasör tesislerinde imal eden İl Özel İdaresi, Sinop merkez ve ilçelere bağlı kırsal kesimdeki tüm yerleşim birimlerinin yol yapım ve onarım çalışmaları için start verdi.

Çalışmaların başlamasının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri İsa Bağcı, Mustafa Demircan, Rıdvan Mete, Ak Parti Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ile birlikte Boyabat Çukurhan-Çeşnigir köyü grup yolu, Musalı-İnebeyli ve Şeyhli Köyleri grup yollarında devam eden asfaltlama faaliyetlerini yerinde inceleyen ve yaptığı açıklamada hummalı bir ön hazırlık sonrası asfaltlama sezonunu açtıklarını dile getiren Genel Sekreter Çınkıl, “Bilindiği gibi bu yıl kar sebebiyle ulaşıma kapanan yollarımızda ekiplerimiz başarılı bir çalışmaya imza attılar. Şimdi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ekiplerimiz hava şartları sebebiyle bozulan asfalt yollarımızı onarmak ve envanterimize yeni asfalt yollar dâhil ederek vatandaşlarımızın kullanmış olduğu yolları daha konforlu hale getirmek için mesai harcayacaklar. Bütün amacımız hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini ve kentimizin yaşam kalitesini daha üst noktalara çıkartmaktır. İnşallah kolay ve konforlu ulaşım hedefimiz en ücra köylerimize kadar uzanacak. Sinop ve ilçelerimizde asfaltlanmamış yol bırakmamak adına çalışmalarımızı artan bir tempoyla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Korona virüs pandemisiyle mücadelenin kamu yatırımlarına engel olmadığını belirten Genel Sekreter Çınkıl, “Bu yıl KÖYDES programından 43 Milyon TL gibi önemli miktarda bir ödenek sağlandı. Bu da devletimizin gücünü ve köylerimizin gelişmesine verdiği önemi gözler önüne seriyor. İnşallah bu ödenek ile ilçe ve köylerimizdeki asfalt, yama, bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkânlarımızı da sonuna kadar kullanarak tamamlayacağız. Programın oluşmasında ve yürütülmesindeki katkı ve destekleri için Sayın Valimize, Vali Yardımcılarımıza, İlçe Kaymakamlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve tüm İl Genel Meclisi Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte gayret gösteren, çalışan, çalışacak olan idari personelimize, konkasör tesislerimizde, şantiyelerimizde, makine ikmal ve bakımevlerimizde, asfaltlama ve yama ekiplerimizde bulunan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, kazasız belasız bir sezon olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Asfalt sezonunun verimli geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



