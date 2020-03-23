YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop İl Özel İdaresi’nden korana tedbirleri

Sinop İl Özel İdaresi’nden korana tedbirleri

SİNOP HABERLERİ  | 23.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla alakalı önlemlerini artıran Sinop İl Özel İdaresinde tüm birimler eş zamanlı olarak dezenfekte edildi.Cumhurbaşkanlığı’nın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler uyarınca gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında; İl Özel İdaresi ana ve ek hizmet binalarında bulunan tüm odalar, İl Genel Meclisi binası, şantiyeler, hizmet araçları, iş makineleri ve vatandaşlar tarafından da kullanılan sosyal tesisler özel ekiplerce dezenfekte edildi.Çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanların kullanıldığı ilaçlama çalışmasında, birimlerde bulunan kapı ve pencere kolları, merdiven pervazları ve musluklar gibi elle dokunulan yerleri de titizlikle temizlendi.

Korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla alakalı önlemlerini artıran Sinop İl Özel İdaresinde tüm birimler eş zamanlı olarak dezenfekte edildi.
Cumhurbaşkanlığı’nın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler uyarınca gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında; İl Özel İdaresi ana ve ek hizmet binalarında bulunan tüm odalar, İl Genel Meclisi binası, şantiyeler, hizmet araçları, iş makineleri ve vatandaşlar tarafından da kullanılan sosyal tesisler özel ekiplerce dezenfekte edildi.
Çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanların kullanıldığı ilaçlama çalışmasında, birimlerde bulunan kapı ve pencere kolları, merdiven pervazları ve musluklar gibi elle dokunulan yerleri de titizlikle temizlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini üst seviyeye taşıyan İl Özel İdaresi’nde, ayrıca personel ve vatandaşların kullanması için belirli noktalara el dezenfektanları da yerleştirildi.
Öte yandan tüm birimlerine Sağlık Bakanlığı’nca onaylı afişler asan İl Özel İdaresi, Kovid-19’dan korunma yöntemlerine ilişkin de personeline bilgilendirici broşürler dağıttı. İl Özel İdaresinde görevli İşyeri Hekimi tarafından da mesai başındaki personelin ateşi ölçülerek seyahat geçmişi ve hastalarla temasına ilişkin bilgiler alındı.
Korona virüsü salgınına karşı tedbirlerini üst seviyede çıkardıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen korona virüsüne karşı Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Valiliğimizin gönderdiği bilgi ve talimatlar doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi hızlı bir şekilde aldık. Bu bağlamda bugün kurumumuzun çalışma alanları ve araçları özel ekiplerimizce dezenfekte edilmiştir. Ortak kullanım alanlarımızdaki hijyeni sağlamak amacıyla dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak devam edecektir. Diğer taraftan kurumumuzda bağışıklık sorunu, kanser, solunum yolu hastalığı, obezite, diyabet, kalp damar hastalığı ve organ nakli gibi kronik hastaları olan personellerimize, bununla birlikte 60 yaş üstü ve engelli personellerimize idari izin verilmiştir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Sinop Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
12:51
İkindi
16:17
Akşam
19:02
Yatsı
20:23

Sinop Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Yasemin Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yeni Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu

Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sezonun İlk Balları Tezgahlarda

Sezonun İlk Balları Tezgahlarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.